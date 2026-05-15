Il cohousing è una forma di abitare condiviso in cui più persone, spesso di diverse età, vivono in spazi separati ma con aree comuni e modalità di gestione condivisa. Questa soluzione si sta diffondendo tra gli anziani, che cercano di mantenere un certo grado di autonomia pur beneficiando di un senso di comunità. Viene adottata anche come strategia per migliorare il benessere fisico e mentale, favorendo relazioni sociali e attività condivise. Gli anziani di oggi mostrano infatti un atteggiamento diverso rispetto al passato, più attento alla qualità della vita e all’indipendenza.

G li anziani di oggi non sono più quelli di una volta. Una frase fatta? Non del tutto. Perché è vero che chi ha superato una certa età oggi ha uno spirito e una indipendenza completamente differente rispetto a qualche anno fa. E la convivenza al femminile ne è un esempio. Un fenomeno sdoganato all’estero e che sta prendendo piede anche in Italia. E che coinvolge sempre più le donne che, se sole, decidono di andare a vivere tutte assieme e “fare gruppo”. Unite contro la solitudine e anche, perché no, il caro-vita. Quando le donne sono vittime di “divorzio alpino” X Leggi anche › L’AI è l’ultima barriera di genere? Perché l’Intelligenza Artificiale sta tradendo le donne Convivenza al femminile, perché si sta diffondendo il cohousing. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Che cos'è il cohousing e quali benefici ha su corpo e mente?

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