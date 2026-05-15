Cantiere della metrotranvia Milano-Seregno bloccato | la Provincia chiede un incontro urgente con Salvini

Il cantiere della metrotranvia Milano-Seregno si trova attualmente fermo a causa di un contenzioso relativo a 120 milioni di euro di extracosti, che potrebbero aumentare. La Provincia di Monza e della Brianza, insieme alla Città Metropolitana di Milano, hanno richiesto un incontro urgente con il ministro delle Infrastrutture per discutere la situazione e trovare una soluzione. La questione riguarda la gestione dei costi e il prosieguo dei lavori, che sono stati sospesi fino a nuove indicazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui