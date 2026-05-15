Cantiere della metrotranvia Milano-Seregno bloccato | la Provincia chiede un incontro urgente con Salvini
Il cantiere della metrotranvia Milano-Seregno si trova attualmente fermo a causa di un contenzioso relativo a 120 milioni di euro di extracosti, che potrebbero aumentare. La Provincia di Monza e della Brianza, insieme alla Città Metropolitana di Milano, hanno richiesto un incontro urgente con il ministro delle Infrastrutture per discutere la situazione e trovare una soluzione. La questione riguarda la gestione dei costi e il prosieguo dei lavori, che sono stati sospesi fino a nuove indicazioni.
Il cantiere è bloccato per quei 120 milioni di extracosti che potrebbero ulteriormente lievitare. La Provincia di Monza e Brianza e la Città Metropolitana di Milano chiamano in soccorso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.Partiti divisi, enti uniti Ecco la carta che i due enti giocano. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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