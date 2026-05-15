Buone notizie per Burberry che torna in utile grazie alla nuova strategia

Dopo un periodo di incertezza, il marchio di moda britannico ha registrato un utile nel bilancio chiuso a marzo. La società ha adottato una nuova strategia commerciale e di marketing, che ha portato a risultati positivi nel suo ultimo esercizio fiscale. I dati indicano un miglioramento rispetto alle perdite degli anni precedenti, con un incremento delle vendite e una riduzione dei costi. La notizia arriva dopo diversi mesi di attese da parte degli investitori e degli analisti.

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Dopo mesi di incertezze, l’iconico brand inglese Burberry è finalmente tornato in utile nell’esercizio fiscale conclusosi a marzo. Questo è un segno che il riorientamento strategico, già annunciato alla fine del 2024, comincia a dare effetti positivi. I dati raccontano che l’utile netto ha raggiunto 21 milioni di sterline, rispetto a una perdita di 75 milioni dell’anno precedente. Inoltre, il fatturato è diminuito del 2% a 2,42 miliardi di sterline. Burberry torna finalmente in utile dopo la crisi. In un’ottica di crisi globale del lusso il gruppo ha deciso, alla fine del 2024, di avviare un piano di riorganizzazione d’emergenza. Questo è incentrato sui suoi prodotti principali: gli iconici trench e sciarpe, per arginare il crollo dei risultati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Buone notizie per Burberry, che torna in utile grazie alla nuova strategia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi sub DUBAfter Becoming a 300-Pound Wife, Her Cold Husband Started Chasing Her Sullo stesso argomento Leggi anche: Milan, buone notizie per Allegri: Leao torna in gruppo, mentre Gabbia… Bankitalia torna in utile grazie all'oroLa Banca d'Italia torna in utile e lo fa anche grazie alla rivalutazione dell'oro, che sostiene i conti dell'istituto centrale dopo due anni...