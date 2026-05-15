Beautiful streaming replica puntata 15 maggio 2026 | Video Mediaset
Oggi, venerdì 15 maggio 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana molto seguita. La trama si concentra su Brooke e Ridge, che dopo aver lasciato Monte Carlo sono visibilmente soddisfatti per il successo legato al rilancio della linea di prodotti “Brooke’s Bedroom”. La puntata è disponibile in replica streaming su Video Mediaset, permettendo agli spettatori di seguire gli sviluppi della storia anche in un secondo momento.
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 15 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Brooke e Ridge partono da Monte Carlo carichi di felicità e entusiasmo per il successo ottenuto dal rilancio della linea “Brooke’s Bedroom”. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Beautiful dal 27 aprile al 03 maggio 2026: La Vittoria Di Brooke!
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