Atubolu proposto alla Juve Spalletti insiste per la sua strada | c’è una strategia chiara in vista dell’estate

Da juventusnews24.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere del Friburgo è stato proposto alla Juventus, con intermediari che avevano presentato il suo nome come possibile rinforzo. Tuttavia, l’allenatore della squadra italiana ha manifestato la volontà di puntare su un profilo con esperienza internazionale, preferendo quindi altre opzioni. La trattativa tra i club e gli agenti è in corso, mentre nel frattempo si fanno avanti diverse alternative per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. La strategia della società sembra orientata a scegliere un candidato con caratteristiche specifiche.

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di Luca Fioretti Atubolu proposto alla Juve, gli intermediari hanno offerto il portiere del Friburgo ma Spalletti spinge per un profilo internazionale. Il  mercato dei portieri  entra in una fase cruciale per i  bianconeri. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, alcuni intermediari hanno offerto ufficialmente il profilo di  Noah Atubolu  a  la dirigenza. L’ estremo difensore tedesco, che compirà  24  anni il prossimo  22  maggio, è reduce da una stagione straordinaria tra le fila del  Friburgo, culminata con il raggiungimento della finale di  Europa League. Il  talento teutonico  ha attirato l’attenzione internazionale battendo il record di  rigori parati  in Bundesliga, arrivando a quota  5  interventi consecutivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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