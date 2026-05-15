Atubolu proposto alla Juve Spalletti insiste per la sua strada | c’è una strategia chiara in vista dell’estate
Il portiere del Friburgo è stato proposto alla Juventus, con intermediari che avevano presentato il suo nome come possibile rinforzo. Tuttavia, l’allenatore della squadra italiana ha manifestato la volontà di puntare su un profilo con esperienza internazionale, preferendo quindi altre opzioni. La trattativa tra i club e gli agenti è in corso, mentre nel frattempo si fanno avanti diverse alternative per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. La strategia della società sembra orientata a scegliere un candidato con caratteristiche specifiche.
di Luca Fioretti Atubolu proposto alla Juve, gli intermediari hanno offerto il portiere del Friburgo ma Spalletti spinge per un profilo internazionale. Il mercato dei portieri entra in una fase cruciale per i bianconeri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alcuni intermediari hanno offerto ufficialmente il profilo di Noah Atubolu a la dirigenza. L’ estremo difensore tedesco, che compirà 24 anni il prossimo 22 maggio, è reduce da una stagione straordinaria tra le fila del Friburgo, culminata con il raggiungimento della finale di Europa League. Il talento teutonico ha attirato l’attenzione internazionale battendo il record di rigori parati in Bundesliga, arrivando a quota 5 interventi consecutivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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