Atubolu proposto alla Juve Spalletti insiste per la sua strada | c’è una strategia chiara in vista dell’estate

Il portiere del Friburgo è stato proposto alla Juventus, con intermediari che avevano presentato il suo nome come possibile rinforzo. Tuttavia, l’allenatore della squadra italiana ha manifestato la volontà di puntare su un profilo con esperienza internazionale, preferendo quindi altre opzioni. La trattativa tra i club e gli agenti è in corso, mentre nel frattempo si fanno avanti diverse alternative per il ruolo di portiere in vista della prossima stagione. La strategia della società sembra orientata a scegliere un candidato con caratteristiche specifiche.

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