Assegno di Inclusione ADI a maggio 2026 | scopri tutte le date di pagamento

A partire dal 1° gennaio 2024, è attivo l’Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Le date di pagamento dell’assegno sono state comunicate fino a maggio 2026, offrendo ai beneficiari una pianificazione delle erogazioni nel tempo. L’ADI rappresenta una delle iniziative di assistenza statale volte a supportare le famiglie in situazioni di disagio economico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 maggio 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 27 maggio 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) a maggio 2026: scopri tutte le date di pagamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE : Il mese di maggio è ricco di appuntamenti importanti. Ecco un riepilogo veloce per non perdere nessun bonus o scadenza! • 20-21 Maggio: x.com Assegno di inclusione di maggio, ecco le date ufficiali InpsAssegno di Inclusione, ecco quando arriva il pagamento Inps mensile L’Inps ha ufficializzato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (A ... assodigitale.it Assegno di inclusione di maggio, quando arriva il pagamento: il calendario InpsL’INPS ha pubblicato il calendario Adi 2026. Scopri quando arriva l’accredito a maggio e tutte le date del 2026, con le novità sul rinnovo ... quifinanza.it