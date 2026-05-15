Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’allerta meteo di colore giallo è stata diffusa dalla Protezione Civile regionale per Napoli, interessando il territorio dalle 00:00 alle 20:00 di oggi. In conseguenza di questa comunicazione, sono previste alcune chiusure in città, senza specificare quali attività o aree saranno coinvolte. La comunicazione riguarda fenomeni meteorologici avversi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata, portando a misure di attenzione e cautela per i cittadini.

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A seguito dell’avviso di allerta meteo di colore “giallo” emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido dalla mezzanotte alle 20.00 di sabato 16 maggio, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi e il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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