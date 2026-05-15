Allerta meteo su Napoli le chiusure previste in città per il maltempo

Un’allerta meteo di colore giallo è stata diffusa dalla Protezione Civile regionale per Napoli, interessando il territorio dalle 00:00 alle 20:00 di oggi. In conseguenza di questa comunicazione, sono previste alcune chiusure in città, senza specificare quali attività o aree saranno coinvolte. La comunicazione riguarda fenomeni meteorologici avversi che potrebbero verificarsi nel corso della giornata, portando a misure di attenzione e cautela per i cittadini.

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