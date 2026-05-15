Al via i lavori per la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale

Oggi mattina sono iniziati i lavori per riaprire l’uscita 6 della tangenziale e il sottopasso ferroviario in direzione centro. La ristrutturazione interessa lo svincolo e l’area circostante, con interventi previsti per migliorare la viabilità e la sicurezza. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di completamento o sulle modalità di svolgimento dei lavori, che coinvolgono le infrastrutture di collegamento principali. La riapertura dell’uscita era attesa da tempo da chi percorre quotidianamente questa parte della rete stradale.

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Nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, sono iniziati i lavori per la riapertura dello svincolo 6 della tangenziale e del sottopasso ferroviario in direzione centro. I cantieri si concluderanno presumibilmente entro la mattinata di domani, dopodiché il personale di Autostrade riaprirà le. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco qualeIn occasione della partita di calcio Napoli-Milan che si disputerà lunedì 6 aprile allo stadio Maradona, in accordo con la Prefettura di Napoli, sarà... Al via i lavori per la riapertura dell’uscita 6 della tangenziale x.com Mondovì, riapre via Enzo Tortora e iniziano i lavori per lo scaricatore in zona PolverieraModifiche alla viabilità a Piazza dopo i lavori di demolizione dell’istituto Baruffi. Da lunedì 18 maggio, invece, al via la prima fase del cantiere, per la condotta di scarico, che durerà fino al 1 ... targatocn.it Ho perso la residenza, che era fondamentalmente il mio lavoro a tempo pieno reddit Sono iniziati i lavori di sgombero neve al colle della LombardaHanno preso il via i lavori di sgombero neve lungo la strada provinciale 255 in prossimità del colle della Lombarda, in vista della riapertura al traffico del valico dopo la consueta chiusura invernal ... cuneodice.it