È venuto a mancare recentemente un noto docente e giornalista di fede, noto per aver guidato per molti anni la testata locale. Durante la sua carriera ha unito l'insegnamento religioso all'attività sindacale, partecipando attivamente a iniziative nel settore. La sua presenza nel panorama informativo e culturale della regione ha lasciato un segno evidente, grazie anche alle sue collaborazioni e al ruolo di guida all’interno dell’associazione di cui era referente. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni tra colleghi e membri della comunità.

?? Punti chiave Chi era l'uomo che ha guidato L'Araldo Abruzzese per anni? Come ha intrecciato la docenza religiosa con l'impegno sindacale? Quale legame speciale univa il giornalista al borgo di Pietracamela? Perché la sua scomparsa lascia un vuoto nelle scuole teramane??? In Breve Decennio di impegno sindacale presso la CISL-Scuola e presidenza Pro Loco a Pietracamela. Direzione de L'Araldo Abruzzese dal 2013 e coordinamento insegnamento religioso diocesano. Funerali previst . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Salvatore Coccia: scomparso il docente e giornalista di fede

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