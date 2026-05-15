A Dubai arriva la prima spiaggia per sole donne | è aperta anche di notte e offre totale privacy

A Dubai ha aperto una spiaggia riservata esclusivamente alle donne, accessibile 24 ore su 24. La spiaggia offre diverse strutture, tra cui campi sportivi e una passerella galleggiante con vista sullo skyline della città. Essa garantisce totale privacy per le visitatrici e rimane aperta anche di notte. La struttura è stata progettata per creare un ambiente dedicato esclusivamente alle donne, con servizi specifici e spazi riservati.

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