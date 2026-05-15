17 Maggio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 17 maggio, giorno che corrisponde al 137º nel calendario gregoriano, vede molte persone celebrare il proprio compleanno. Chi è nato in questa data si distingue per la chiarezza nel parlare e per la facilità nel stabilire rapporti con chi lo circonda. Questa giornata segna anche la pubblicazione dell’oroscopo e dell’almanacco, strumenti che ogni anno forniscono previsioni e informazioni relative ai segni zodiacali. La data è spesso associata a individui energici e socievoli.

Il 17 maggio è il 137º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è brillante e comunicativo, con una naturale capacità di esprimersi e creare connessioni con gli altri.Santo del giorno: San Pasquale Baylón, religioso.Proverbio del giorno: Maggio asciutto, buono per tuttoFatti salienti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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