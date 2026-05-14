Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 16 e domenica 17 maggio

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, nella zona di Viterbo e dintorni, si svolgeranno diversi eventi che celebrano la tradizione locale. Tra queste manifestazioni ci sono il Palio dell'anello a Tarquinia e i Pugnaloni di Acquapendente. Le iniziative combinano elementi folkloristici con momenti di svago e socializzazione, coinvolgendo la comunità e attirando visitatori da fuori zona. La programmazione si concentra su attività che richiamano la storia e le usanze della regione, offrendo un calendario ricco di appuntamenti.

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Il terzo weekend di maggio nella Tuscia promette numerosi appuntamenti con la tradizione. Sono infatti in programma tanti eventi che mischiano il folklore con divertimento e convivialità: dal Palio dell'anello a Tarquinia fino ai Pugnaloni di Acquapendente. Spazio anche alle attività all'aria. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggioTantissimi gli eventi organizzati in provincia per il secondo fine settimana di maggio. Temi più discussi: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio; Weekend in famiglia a Viterbo (9-10 maggio 2026): eventi imperdibili; Tuscia da Sogno: gli eventi imperdibili in provincia di Viterbo fino al 10 Maggio 2026; Assaggi torna a Viterbo, tre giorni dedicate al vino e alla Tuscia. Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio ift.tt/Pp3a7FO ift.tt/rHxqaTD x.com Dalle tombe degli etruschi al ponte sospeso nel vuoto: la guida per un weekend in Tuscia tra Tarquinia, Viterbo e Civita di BagnoregioTarquinia può essere una buona idea come prima tappa a cui dedicare almeno un’intera giornata, specialmente se si ha un debole per l’archeologia. Nella parte alta del paese, infatti, è d’obbligo visit ... ilfattoquotidiano.it A Maggio l’Orto Botanico è aperto anche la domenicaA Maggio l'Orto Botanico è aperto anche la domenica. Viterbo - Dalle 15 alle 19 - Tante iniziative promosse nel weekend ... tusciaweb.eu