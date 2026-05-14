Una statua della Madonna di Fatima in Pediatria | dono della Guardia di finanza ai piccoli pazienti

Da agrigentonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima, all’interno dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì è stata posizionata una statua della Madonnina nei reparti di Pediatria e Neonatologia. Il dono è stato offerto dalla Guardia di finanza e ha coinvolto i piccoli pazienti e il personale sanitario. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine e dei familiari dei bambini. La statua rappresenta un momento di vicinanza e di conforto per i pazienti più giovani e i loro familiari.

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Un momento di raccoglimento e partecipazione all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove, in occasione della ricorrenza della Madonna di Fatima, è stata accolta una statua della Madonnina nei reparti di Pediatria e Neonatologia. L’effigie, simbolo di speranza e protezione per i piccoli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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