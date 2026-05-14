Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo valida per il 15 maggio 2026, giorno in cui si svolgono i Ceri di Gubbio. La comunicazione riguarda condizioni atmosferiche avverse previste per quella giornata e riguarda l'intera regione. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui dettagli specifici delle condizioni o sugli interventi previsti. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità competenti, che invitano i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.

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La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 15 maggio 2026, giorno dei Ceri di Gubbio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Per venerdì, si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito, “previste precipitazioni sparse a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Continua il maltempo con pioggia e temporali: le previsioni della protezione civile Temi più discussi: Umbria, allerta meteo della protezione civile; Maltempo in Umbria, due giorni da allerta meteo gialla: le previsioni del tempo; Meteo: allerta arancione in Toscana, gialla in altre sei regioni; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 6 maggio 2026 per temporali: le regioni colpite. #Meteo Instabilità al Centro-Nord e tempo sereno al Sud. Oggi #allerta gialla della Protezione Civile per pioggia su Lombardia, Umbria e parte della Toscana. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare. x.com Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge e Temporali su 6 regioniL’ampia circolazione depressionaria presente sull’Europa muove impulsi perturbati verso l’Italia che, tra venerdì e sabato, porteranno ancora rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, ... ilmeteo.it Meteo – Ulteriore peggioramento in arrivo con possibili grandinate: ecco l’allerta della Protezione CivileMeteo - La Protezione Civile diffonde la nuova allerta a causa dell'estensione del maltempo con calo termico e possibili grandinate: ecco dove ... centrometeoitaliano.it