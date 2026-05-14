Umbria allerta meteo della protezione civile
La protezione civile dell'Umbria ha emesso un'allerta meteo valida per il 15 maggio 2026, giorno in cui si svolgono i Ceri di Gubbio. La comunicazione riguarda condizioni atmosferiche avverse previste per quella giornata e riguarda l'intera regione. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui dettagli specifici delle condizioni o sugli interventi previsti. La situazione viene monitorata attentamente dalle autorità competenti, che invitano i cittadini a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali.
La protezione civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per il 15 maggio 2026, giorno dei Ceri di Gubbio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Per venerdì, si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito, “previste precipitazioni sparse a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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