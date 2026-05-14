Ultime notizie Calciomercato LIVE | tutte le novità del giorno

Da calcionews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si continua a seguire con attenzione le novità del calciomercato estivo, un periodo caratterizzato da numerosi movimenti e trattative tra le squadre di calcio. La redazione di Calcio News24 fornisce aggiornamenti in tempo reale, con notizie che riguardano trasferimenti, rinnovi e possibili accordi tra club e giocatori. L’attenzione è rivolta alle novità pubblicate ora dopo ora, mentre si avvicina la conclusione di questa fase di mercato. Le informazioni sono raccolte e condivise per offrire un quadro completo delle ultime novità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Accomando a CagliariNews24: «Pochi dubbi sulla conferma di Pisacane, il riscatto di Kilicsoy è a rischio!» Il futuro di Maignan torna in discussione dopo appena un anno! Il portiere detta le condizioni per la permanenza al Milan Napoli, occhio al cavallo di ritorno Rafa Marin: ha convinto il club col suo prestito al Villarreal! Francia, ufficiale la lista dei convocati per il Mondiale: quattro gli “italiani” scelti da Deschamps! Ma quante esclusioni eccellenti. Il Brasile blinda Ancelotti! Ufficiale il rinnovo di contratto del ct fino al 2030: il comunicato e le sue parole Al Khelaifi celebra il PSG campione di Francia: «La nostra forza è il gruppo e il settore giovanile, ora testa alla Champions» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

ultime notizie calciomercato live tutte le novit224 del giorno
© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

Video ULTIME NOTIZIE DI MERCATO! LA PIÙ GRANDE OFFERTA DEL MOMENTO! DA NON PERDERE! JUVENTUS NEWS

ultime notizie calciomercato liveCalciomercato Lazio: ultime notizie live | Sky SportLazio in questa sessione di mercato Ha acquistato: Motta (p, Reggiana), Taylor (c, Ajax), Przyborek (c. Pogon), Ratkov (a, Salisburgo), Maldini (a, Atalanta) in prestito, Gonzalez (a, Atlas) f.p. Ha c ... sport.sky.it

Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web