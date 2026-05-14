Turchia fiumi in piena travolgono Havza | 12 feriti nel maltempo

In Turchia, nelle ultime ore, i fiumi sono esondati travolgendo le infrastrutture nella città di Havza, causando danni e lasciando 12 persone ferite. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno aperto un centro di emergenza per le operazioni di soccorso. I feriti sono stati trasportati presso strutture ospedaliere di Samsun, dove sono sotto osservazione. La piena dei fiumi ha provocato allagamenti e interruzioni di strade e servizi pubblici.

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