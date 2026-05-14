Trump a Pechino | sfarzo diplomatico e tensioni sul nucleare

Nelle immagini di una visita ufficiale, un ex presidente ha partecipato a incontri in una capitale asiatica, caratterizzati da cerimonie ufficiali e incontri con leader locali. Durante il soggiorno, sono stati affrontati temi legati alla sicurezza nucleare, mentre si sono riscontrate tensioni tra le parti. La visita ha mostrato anche simboli di sfarzo diplomatico, con eventi e incontri formali. Tra le questioni sollevate, resta il problema della burocrazia frammentata nel paese ospitante.

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