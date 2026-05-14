Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza | tutte le date
Gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza sono stati riattivati e sono di nuovo in funzione. La prima riapertura riguarda la funivia del Sass Pordoi, che porta gli utenti fino a quota 2. La riapertura permette di accedere nuovamente alle zone sciistiche e alle attrazioni della zona. Le date di riavvio delle altre stazioni saranno comunicate nelle prossime settimane. La riapertura interessa sia gli appassionati di sport invernali sia i visitatori che desiderano ammirare il paesaggio.
Riaprono gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: il via con la funivia del Sass Pordoi che conduce gli ospiti fino a quota 2.950 metri nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Il 23 maggio tocca all’area di Carezza accendere i motori: la cabinovia Nova Levante-Malga Frommer e la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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