Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza | tutte le date

Gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza sono stati riattivati e sono di nuovo in funzione. La prima riapertura riguarda la funivia del Sass Pordoi, che porta gli utenti fino a quota 2. La riapertura permette di accedere nuovamente alle zone sciistiche e alle attrazioni della zona. Le date di riavvio delle altre stazioni saranno comunicate nelle prossime settimane. La riapertura interessa sia gli appassionati di sport invernali sia i visitatori che desiderano ammirare il paesaggio.

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Riaprono gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: il via con la funivia del Sass Pordoi che conduce gli ospiti fino a quota 2.950 metri nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Il 23 maggio tocca all’area di Carezza accendere i motori: la cabinovia Nova Levante-Malga Frommer e la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Consorzio Impianti a Fune Fassa-Carezza: la stagione invernale chiude con 19 milioni di passaggi Tornano attivi gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: tutte le dateRiaprono gli impianti di risalita del Consorzio Fassa – Carezza: il via con la funivia del Sass Pordoi che conduce gli ospiti fino a quota 2.950 metri nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Il 23 ... trentotoday.it Fassa-Carezza, estate al via tra le DolomitiImpianti aperti, nuove ferrate, sentieri ed eventi: la stagione in quota parte dal Sass Pordoi e guarda fino a novembre. ladigetto.it