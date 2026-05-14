This Is Fine Maximum Cope parte da una delle immagini più riconoscibili della cultura internet e prova a trasformarla in qualcosa di più ambizioso di una semplice battuta interattiva. Il celebre cane seduto tra le fiamme diventa il protagonista di un metroidvania bidimensionale costruito attorno all’ansia quotidiana, ai fallimenti personali, ai ricordi imbarazzanti e a quella sensazione di caos controllato che spesso accompagna la vita moderna. Il gioco è sviluppato da Hero Concept e pubblicato da Numskull Games e Solo Game, con uscita su PC tramite Steam. L’idea di base è semplice solo in apparenza: prendere un meme nato per raccontare il disagio con ironia e trasformarlo in un’avventura piena di mostri interiori, mondi deformati e situazioni sempre più assurde.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - This Is Fine Maximum Cope Recensione: il meme diventa un metroidvania assurdo

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