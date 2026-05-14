The Punisher One Last Kill Recensione | Vendetta non placata

Da nerdpool.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo speciale The Punisher: One Last Kill è un omaggio all’essenza del giustiziere tormentato e una preparazione a ciò che verrà dopo. Diretto da Reinaldo Marcus Green, scritto e interpretato da Jon Bernthal, il nuovo oscuro capitolo sul Punitore è disponibile su Disney+ dal 12 Maggio 2026. I fantasmi del passato. Frank sembra quasi in preda alla schizofrenia e ptsd e lo stato della cittadini è in subbuglio per colpa del cambio di comando di un clan mafioso nella città. (“almeno mantenevano la pace”). Mostra proprio come i quartieri più bassi siano colmi di criminalità e povertà, come la scena con il barbone e le “baby gang”. Come un quartiere impoverito diventa una “Sodoma e Gomorra”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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