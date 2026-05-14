Stasera in tv giovedì 14 maggio | Il sapore del successo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 14 maggio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv giovedì 14 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Il sapore del successo (Burnt) è un film del 2015 diretto da John Wells e scritto da Steven Knight ambientato nel mondo dell’alta cucina. Adam Jones ha un talento innato, quello per la cucina. Ai fornelli è una star, riesce a creare piatti in grado di lasciare strabiliato chiunque li assaggi.🔗 Leggi su 2anews.it

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