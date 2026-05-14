?Soldi per le imprese e prestiti a tasso zero Angelilli | Viterbo ora non è più tagliata fuori

Viterbo entra nel Consorzio industriale del Lazio, offrendo nuove opportunità alle imprese della zona. Con questa adesione, le aziende locali avranno accesso a fondi e prestiti a tasso zero, contribuendo a sostenere lo sviluppo economico del territorio. La notizia viene accolta come un cambiamento significativo, che potrebbe influenzare le dinamiche imprenditoriali della città e dei suoi dintorni. La partecipazione al consorzio rappresenta un passo importante per il rilancio delle attività produttive locali.

Viterbo entra nel Consorzio industriale del Lazio e per le aziende locali cambiano le regole del gioco. L'ingresso del capoluogo e di altri cinque comuni della provincia serve a sbloccare soldi e agevolazioni che prima erano vietati. In ballo ci sono contributi a fondo perduto e sconti sulle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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