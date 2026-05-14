FiberCop comunica di aver collegato circa 15 milioni di unità immobiliari con tecnologia FTTH nei primi due anni di attività. La società ha evidenziato l'installazione di questa rete in diversi contesti urbani, con l’obiettivo di ampliare la copertura e migliorare la qualità della connessione internet. I dati si riferiscono all’intervallo temporale compreso tra il lancio dell’iniziativa e la metà del secondo anno di operatività.

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "FiberCop ha raggiunto in questi primi quasi due anni risultati concreti: abbiamo collegato circa 15 milioni di unità immobiliari con la fibra Ftth sia attraverso il nostro piano autonomo sia completando i lavori del Pnrr nei tempi e nei costi previsti, in tutti i lotti assegnati". Ad affermarlo è Massimo Sarmi, il presidente e ad di FiberCop, che è intervenuto oggi nell'ambito dell'evento 'Telecommunications of the Future', appuntamento dedicato ai temi delle telecomunicazioni, dei satelliti, dell'intelligenza artificiale, dei data center e del cloud come asset strategici per l'Italia digitale. "Stiamo portando...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sarmi (FiberCop): "In primi 2 anni collegato circa 15 mln di unità immobiliari con Ftth"

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