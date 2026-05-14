Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

Sono state adottate sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalle lezioni, con varie strutture pronte ad accogliere gli studenti coinvolti. La disposizione si basa sull’articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica datato 8 agosto 2025. In alcune regioni, sono state individuate diverse strutture per gestire questa misura, che coinvolge studenti in situazioni disciplinari particolari. La lista delle strutture e le relative modalità di accoglienza sono state pubblicate per ciascuna regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Argomenti più discussi: Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti [ELENCO per REGIONE]; Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); Avviso pubblico regionale per l’accoglienza di studenti coinvolti in percorsi di cittadinanza attiva; Il TAR Lazio sulla natura delle sanzioni disciplinari scolastiche e sull´interesse alla loro impugnazione. La Corte di Cassazione dichiara legittimo l’isolamento di un detenuto che reagisce alla sanzione disciplinare in modo violentoLa Corte di Cassazione dichiara legittimo l’isolamento di un detenuto che reagisce alla sanzione disciplinare in modo violento Con ... poliziapenitenziaria.it