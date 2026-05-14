?ahika racconta una finta verità su Leyla e Halit ma Ender scopre la farsa

Nella puntata di questa sera di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 21:20, i personaggi affrontano nuove tensioni legate a bugie e verità nascoste. Ahika inventa una storia inventata su Leyla e Halit, ma Ender si accorge che si tratta di una finzione. La vicenda si inserisce nel continuo susseguirsi di eventi che coinvolgono la famiglia Argun, con sviluppi che si concentrano su segreti e false testimonianze. La puntata si concentra sulle conseguenze di queste rivelazioni e sulle reazioni dei protagonisti.

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V endette e bugie travolgono ancora una volta la famiglia Argun nella nuova puntata in prima serata di Forbidden Fruit che va in onda oggi, giovedì 14 maggio alle 21:20 su Canale 5. Mai come stavolta Y?ld?z è pronta a colpire Halit. Mentre?ahika continua a muovere tutti come pedine, soprattutto quando arriva una rivelazione che mette tutto in discussione e che cambierà i destini di tutti i protagonisti. Cosa vedere su Netflix a maggio 2026: film e serie da non perdere questo mese X Leggi anche › Y?ld?z scopre il tradimento di Halit: le anticipazioni della puntata di stasera di “Forbidden Fruit” Forbidden Fruit, anticipazioni puntata 14 maggio, trama episodio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - ?ahika racconta una finta verità su Leyla e Halit, ma Ender scopre la farsa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Forbidden Fruit: quando Leyla viene smascherata e Halit scopre la verità Leggi anche: 14 marzo: Kaya tradisce Halit, Sahika esplode e Leyla