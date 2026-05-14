Rototom Sunsplash Major Lazer tra i primi nomi del cast 2026

Il cartellone del Rototom Sunsplash 2026 si arricchisce con alcuni artisti noti nel panorama musicale. Tra i nomi annunciati figurano il gruppo Major Lazer Soundsystem, insieme a artisti come Shenseea, Protoje, Queen Omega e Israel Vibration. La line-up comprende anche i The Skatalites, Dub Inc, Lia Kali, Biga*Ranx, Kybba, Greentea Peng e Mr Vegas. L’evento si svolgerà nel mese di agosto e rappresenta una delle principali manifestazioni dedicate alla musica reggae e alle sonorità correlate.

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