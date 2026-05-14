Rototom Sunsplash Major Lazer tra i primi nomi del cast 2026

Da atomheartmagazine.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cartellone del Rototom Sunsplash 2026 si arricchisce con alcuni artisti noti nel panorama musicale. Tra i nomi annunciati figurano il gruppo Major Lazer Soundsystem, insieme a artisti come Shenseea, Protoje, Queen Omega e Israel Vibration. La line-up comprende anche i The Skatalites, Dub Inc, Lia Kali, Biga*Ranx, Kybba, Greentea Peng e Mr Vegas. L’evento si svolgerà nel mese di agosto e rappresenta una delle principali manifestazioni dedicate alla musica reggae e alle sonorità correlate.

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Major Lazer Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Queen Omega, Israel Vibration, The Skatalites, Dub Inc, Lia Kali, Biga*Ranx, Kybba, Greentea Peng e Mr Vegas sono alcuni dei primi nomi del cast 2026 del Rototom Sunsplash. Dal 16 al 22 agosto a Benicàssim (Spagna) torna il festival che quest’anno con il motto “ The place to be reggae ” celebra la sua 31ª edizione e si conferma, dal 1994, il più importante festival europeo dedicato alla musica reggae. Questo primo annuncio artistico conferma una programmazione che collega le radici del reggae con il suo presente, introducendo uno sguardo particolarmente aperto verso la scena contemporanea. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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