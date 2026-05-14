Oltre 70 istituti hanno partecipato alla ABB RobotStudio Cup 2026, con circa 900 studenti coinvolti. La fase finale si è svolta con 300 studenti che si sono sfidati in prove di programmazione e controllo di robot. La competizione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni, con una selezione finale tra le migliori. I vincitori sono stati premiati in una cerimonia dedicata.

Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l’ottava edizione, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robotica, automazione e competenze STEM Dalle scuole superiori alle università, passando per ITS e scuole medie: sono stati premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy che mette alla prova studenti e studentesse sui temi della robotica e dell’automazione industriale. La fase finale dell’ottava edizione si è svolta il 12 e 13 maggio e ha coinvolto circa 300 tra studenti e docenti provenienti da oltre 70 istituti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Robotica e scuola, premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

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Si parla di: Scuole e robotica, ecco i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026.

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