Robotica e scuola premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026

Da newsagent.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 70 istituti hanno partecipato alla ABB RobotStudio Cup 2026, con circa 900 studenti coinvolti. La fase finale si è svolta con 300 studenti che si sono sfidati in prove di programmazione e controllo di robot. La competizione ha visto la partecipazione di squadre provenienti da diverse regioni, con una selezione finale tra le migliori. I vincitori sono stati premiati in una cerimonia dedicata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l’ottava edizione, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robotica, automazione e competenze STEM Dalle scuole superiori alle università, passando per ITS e scuole medie: sono stati premiati a Bergamo i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026, la competizione educativa promossa da ABB Robotics Italy che mette alla prova studenti e studentesse sui temi della robotica e dell’automazione industriale. La fase finale dell’ottava edizione si è svolta il 12 e 13 maggio e ha coinvolto circa 300 tra studenti e docenti provenienti da oltre 70 istituti italiani e internazionali. 🔗 Leggi su Newsagent.it

robotica e scuola premiati i vincitori della abb robotstudio cup 2026
© Newsagent.it - Robotica e scuola, premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Si parla di: Scuole e robotica, ecco i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026.

robotstudio cup robotica e scuola premiatiRobotica e scuola, premiati i vincitori della ABB RobotStudio Cup 2026Oltre 70 istituti coinvolti, circa 900 studenti partecipanti e una fase finale con 300 tra studenti e docenti per l'ottava edizione, promossa da ABB Robotics Italy, della competizione dedicata a robot ... ilsole24ore.com

Con ABB RobotStudio Cup la robotica crea un ponte tra scuola e industriaGiunto alla sua ottava edizione, l’evento educational promosso da ABB Robotics Italy prosegue il suo cammino di crescita, coinvolgendo quest’anno oltre 70 istituti, tra realtà italiane e ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web