A maggio 2026, l’Inps effettuerà i pagamenti dell’Assegno Unico Universale secondo le date stabilite nel proprio calendario. Le modalità di accredito prevedono che i benefici siano disponibili in quel mese, come già avviene negli altri periodi. Le date precise sono pubblicate dall’ente competente e riguardano tutti i beneficiari che rientrano nelle condizioni previste dalla normativa.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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