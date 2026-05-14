Sabato alle 15:30 si disputa la partita tra Werder Brema e Borussia Dortmund, valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga. La sfida si svolge nello stadio della squadra di casa, con la diretta televisiva prevista e le formazioni che saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

Werder Brema-Borussia Dortmund è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il figlio d’arte – suo padre Inacio Pià, italo-brasiliano, ha indossato le maglia di Napoli e Atalanta nei primi anni 2000 – ha ripagato la fiducia dell’allenatore croato segnando il suo primo gol tra i professionisti contro le Adler. Quasi certamente lo vedremo all’opera anche a Brema nella sfida con il Werder, valida per l’ultimo turno del massimo campionato tedesco. Il Borussia tenterà di sbloccarsi in trasferta, dove ha perso le ultime due partite, prima contro l’Hoffenheim e poi contro il ‘Gladbach.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Werder Brema-Borussia Dortmund: Kovac chiude in bellezza con i 2008

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