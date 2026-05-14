Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso, indicato dal PSV, si attesta oggi a 0,447 euro per standard metro cubo, equivalenti a 47,55 euro per megawattora. La rilevazione riguarda il 14 maggio 2026 e fornisce un dato preciso sull’attuale valore di mercato del gas. Questa cifra rappresenta il prezzo di riferimento nel settore all’ingrosso e riflette le condizioni di mercato del momento.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 14 Maggio 2026, è pari a 0,447 €Smc (pari a 47,55 €MWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano, punto di riferimento per operatori e consumatori. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una certa volatilità, ma con una tendenza generale alla stabilizzazione su livelli inferiori rispetto ai picchi osservati nei mesi precedenti. Dopo aver toccato valori superiori a 0,58 €Smc a inizio aprile, il prezzo si è progressivamente ridotto, oscillando tra 0,42 e 0,48 €Smc nelle ultime due settimane.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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