Prelievo fantasma alle Poste di Como l’appello sui social | Quei 600 euro erano i soldi da mandare alla famiglia
Un utente ha pubblicato sui social un messaggio riguardante un prelievo di 600 euro che non ha mai ricevuto. Secondo quanto scritto, il saldo del conto è diminuito improvvisamente, ma senza che il denaro fosse stato effettivamente prelevato. La cifra in questione era destinata alle spese familiari, e la persona si è detta preoccupata per la perdita. La vicenda riguarda un episodio avvenuto presso un ufficio postale di Como, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.
Un prelievo mai ricevuto, un saldo che improvvisamente diminuisce di 600 euro e il timore di aver perso una cifra importante destinata alla famiglia. È la vicenda raccontata nelle ultime ore sulla pagina Facebook “Sei di Como se.”, dove è comparso un lungo post dedicato a F., una donna tunisina. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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