Politiche abitative e rigenerazione urbana per una metropoli residenziale

Venerdì 22 maggio 2026, a partire dalle ore 14:30, l’Innovation Center della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze (Via del Tiratoio, 1) ospiterà il convegno: Casa Firenze: da città del soggiorno a città dell’abitare..🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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