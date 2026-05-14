Perugia spuntano discariche abusive nei parchi della città
A Perugia sono state segnalate diverse discariche abusive presenti nei parchi pubblici e nelle aree verdi della città. Nei quartieri condominiali, sono stati trovati rifiuti abbandonati, mentre alcuni giardini sono stati lasciati in condizioni di degrado a causa di spazzatura lasciata senza controllo. La presenza di questi rifiuti sta attirando l'attenzione delle autorità locali e dei residenti.
Discariche abusive nei parchi della città, rifiuti abbandonati nelle aree condominiali, giardini e aree verdi lasciate al degrado. E poi case trasformate in dormitori, un parcheggio ‘occupato’ e animali maltrattati. Antonio Donato, consigliere comunale con delega alla sicurezza, stila il bilancio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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