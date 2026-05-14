Osservatorio mondo | le notizie in breve

Un rapporto recente analizza gli aeroporti più inquinanti del mondo, valutando la qualità dell’aria e l’effetto sul clima. La ricerca, condotta da un think tank specializzato in questioni ambientali e trasporti, si basa su dati raccolti e monitoraggi recenti. I risultati evidenziano quali strutture aeroportuali contribuiscono maggiormente all’inquinamento atmosferico e alle emissioni di gas serra. L’indagine si inserisce tra le analisi di settore riguardanti l’impatto ambientale dei trasporti aerei.

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Una nuova ricerca del think tank «ODI Global», in collaborazione con «Transport Environment», dopo aver monitorato la qualità dell’aria e l’impatto sul clima di 1.300 aeroporti internazionali ha stilato una classifica dei dieci più inquinanti. Tre di questi sono in Europa. Il più inquinante in assoluto è quello di Dubai negli Emirati Arabi Uniti (con 23,2 milioni di tonnellate di emissioni di CO2). Poi Londra Heathrow, Regno Unito, con 21 milioni di tonnellate di emissioni, terzo classificato Los Angeles (18,8 milioni). Questi tre scali insieme sono responsabili delle stesse emissioni climalteranti dell’intera città di Parigi. Al quarto posto c’è l’aeroporto di Seoul, a seguire J.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio mondo: le notizie in breve ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rubin Observatory Begins Real-Time Universe Movie | WION Podcast Argomenti più discussi: Osservatorio mondo: le notizie in breve; Osservatorio sul mondo che cambia: Iran, Ucraina e Mali nello scontro tra potenze; Mercati ed economia, Cottarelli: Ecco i pericoli di un mondo diviso in blocchi; Nasce l'Osservatorio per l'ambiente. Staglianò: la tecnologia sostenga la pace. Conservatorio di Palermo Diploma in Environmental Science[???:??????.???]??Conservatorio di Musica di Mantova????????-Hochschule Pforzheim????????:??????.???)Boston College?????Dr - Results on X | Live Posts & Upd x.com