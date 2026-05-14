Osservatorio Italia | le notizie in breve

Le associazioni ambientaliste hanno scritto al presidente della Repubblica per chiedere di bloccare un disegno di legge riguardante la caccia. La lettera è stata firmata da Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf. La richiesta arriva in un momento in cui si discute della normativa sulla caccia e delle possibili modifiche legislative. La notizia è stata diffusa dall’Osservatorio Italia.

Le associazioni Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere di bloccare il disegno di legge sulla caccia che si prefigura come un vero e proprio attacco all’ecosistema italiano. Le criticità sono già state segnalate a livello europeo da un coordinamento di associazioni e del mondo scientifico che conta circa 60 sigle. Il grido di allarme a sua volta è stato raccolto dalla Commissione europea che già lo scorso dicembre contestava in modo puntuale le violazioni delle Direttive Uccelli e Habitat contenute nel disegno di legge fortemente voluto dal governo. «Andare avanti a tappe forzate...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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