Dal 3 settembre, l’Unione Europea impedirà l’ingresso di carne proveniente dal Brasile a causa dell’uso di antimicrobici non autorizzati. La decisione riguarda tutti i prodotti carnei provenienti dal paese sudamericano. La misura mira a garantire il rispetto delle normative europee sulla sicurezza alimentare. La notifica ufficiale è stata comunicata alle autorità brasiliane e alle aziende coinvolte.

L’Unione europea, dal prossimo 3 settembre, vieterà l’importazione di carne dal Brasile. Le decisione è stata presa perché negli allevamenti brasiliani si utilizzano antimicrobici per stimolare la crescita di animali, pratica che è vietata in Europa. Il provvedimento è politicamente molto delicato perché appena due settimane fa è entrato in vigore contestatissimo accordo Mercosur che punta a liberalizzare gli scambi agricoli tra Europa Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay. La Commissione europea ha spiegato che l’accordo commerciale non modifica le norme sanitarie e fitosanitarie dell’Ue. Il Brasile quindi da settembre non potrà più esportare bovini, equini, pollame, uova, prodotti dell’acquacoltura, miele e budelli.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Europa: le notizie in breve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Europa Clipper to Sample Alien Comet!

Temi più discussi: Osservatorio Europa: le notizie in breve; BEYOND: il nuovo programma europeo Post-Doc lanciato da Fondazione Telethon; Al via 'IA-World', la newsletter dell'Osservatorio internazionale Formez-PUA-CSI Piemonte; PULSE - Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa.

Risale la fiducia nella #UE, che torna al 48% e al contempo risulta maggioritaria la richiesta di un ruolo più forte dell’Europa nella sicurezza continentale. L' #OsservatorioPolitico con le ultime #intenzionidivoto dell' @istitutoixe su: istitutoixe.it/2026/04/27/int… x.com

Osservatorio Sud Est Europa, i Liberal Dialogues fanno tappa a BelgradoDopo Trieste e Lubiana, l'iniziativa Liberal Dialogues, promossa dall'Osservatorio Sud Est Europa (See), progetto di divulgazione dell'economia e dei valori liberali istituito dalla Fondazione Luigi ... ansa.it

Osservatorio Sud Est Europa, i Liberal Dialogues il 5 maggio a PodgoricaDopo Trieste, Lubiana e Belgrado, l'iniziativa Liberal Dialogues, promossa dall'Osservatorio Sud Est Europa (See), farà tappa il 5 maggio a Podgorica. (ANSA) ... ansa.it