Oroscopo della prossima settimana 18-24 maggio 2026 | tre pianeti cambiano segno la classifica per 12 segni
Nella settimana dal 18 al 24 maggio 2026, tre pianeti cambiano segno: Marte entra in Toro lunedì sera, Venere si sposta in Cancro martedì all’alba e il Sole entra nei Gemelli giovedì notte. Questi passaggi avvengono in un arco di cinque giorni. La sequenza di movimenti interessa cinque segni zodiacali e si inserisce nel contesto di un ciclo stagionale che si apre con l’ingresso del Sole nei Gemelli.
La settimana del 18-24 maggio porta tre cambi di segno in cinque giorni: Marte entra in Toro lunedì sera, Venere passa in Cancro martedì all'alba, il Sole apre la stagione dei Gemelli giovedì notte. Tre soglie consecutive che ridisegnano la mappa di ogni segno. Non è una settimana di una notizia sola: è una settimana di passaggi. Chi li riconosce in tempo si muove con vantaggio. A cura di Eryx. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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