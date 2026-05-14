Nuova Jeep Avenger 2026 | torna il 4×4 Jeep da 25.700€?

Da ilgiornaledigitale.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata ufficialmente la Nuova Jeep Avenger 2026, un nuovo modello che torna a proporre la trazione 4×4. I clienti possono già effettuare ordini e le prime consegne sono previste per settembre. Il veicolo sarà disponibile a partire da 25.700 euro e il listino entrerà in vigore dal primo del mese. La casa automobilistica ha comunicato tutte le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione del modello.

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La Nuova Jeep Avenger 2026 è ufficiale. Ordini già aperti, prime consegne a settembre, listino dal 1.2 Turbo benzina a 25.700€ fino alla BEV elettrica Summit a 42.400€. E in mezzo torna la 4xe a trazione integrale, con 145 CV mild hybrid 48V da 32.700€. È il SUV più venduto d’Italia da tre anni consecutivi. Design: griglia sette feritoie retroilluminata. Il restyling 2026 ripensa la firma frontale di Jeep e gli equipaggiamenti, mantenendo il DNA da SUV compatto urbano. Calandra a sette feritoie con illuminazione LED retroilluminata (ispirata alla Nuova Compass). Nuovi paraurti con protezione a 360 gradi. Fari LED Matrix di serie sugli allestimenti top. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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