Nuova Jeep Avenger 2026 | torna il 4×4 Jeep da 25.700€?

È stata annunciata ufficialmente la Nuova Jeep Avenger 2026, un nuovo modello che torna a proporre la trazione 4×4. I clienti possono già effettuare ordini e le prime consegne sono previste per settembre. Il veicolo sarà disponibile a partire da 25.700 euro e il listino entrerà in vigore dal primo del mese. La casa automobilistica ha comunicato tutte le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione del modello.

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La Nuova Jeep Avenger 2026 è ufficiale. Ordini già aperti, prime consegne a settembre, listino dal 1.2 Turbo benzina a 25.700€ fino alla BEV elettrica Summit a 42.400€. E in mezzo torna la 4xe a trazione integrale, con 145 CV mild hybrid 48V da 32.700€. È il SUV più venduto d’Italia da tre anni consecutivi. Design: griglia sette feritoie retroilluminata. Il restyling 2026 ripensa la firma frontale di Jeep e gli equipaggiamenti, mantenendo il DNA da SUV compatto urbano. Calandra a sette feritoie con illuminazione LED retroilluminata (ispirata alla Nuova Compass). Nuovi paraurti con protezione a 360 gradi. Fari LED Matrix di serie sugli allestimenti top. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Avenger 2026: torna il 4×4 Jeep da 25.700€? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nuova Jeep® Avenger sta arrivando. Sullo stesso argomento Nuova Jeep Avenger 2026: come sarà il restyling e quando arriva?Il restyling della Jeep Avenger è già abbastanza chiaro nelle linee generali: sarà un aggiornamento “soft”, non una rivoluzione. Nuova Jeep Avenger 2026: restyling più maturo, scelta tra benzina, ibrido ed elettrico, comfort moderno e dotazioni ricche. Conviene davvero comprarla ora? Scopri pro e contro e valuta se è il B-SUV giusto per te! #JeepAvenger #Auto2026 2lnk.io/AhXNo x.com Nuova Jeep Avenger 2026, prezzo e allestimenti del Suv più venduto in ItaliaJeep aggiorna Avenger e riapre gli ordini in Italia con una gamma più larga, un nuovo motore benzina e una serie speciale per gli 85 anni del marchio. Il modello resta al centro della strategia europe ... tg24.sky.it Nissan Sakura: guidiamo l'ispirazione dietro la nuova classe di regolamentazione E dell'Europa reddit Nuova Jeep Avenger 2026: il restyling del SUV ancora più tecnologicoLa Jeep Avenger si aggiorna e rilancia la propria presenza nel segmento dei SUV compatti, uno dei più importanti del mercato europeo. Il marchio americano del gruppo Stellantis ha presentato la nuova ... it.motor1.com