Nike ha modificato un modello di sandalo tradizionale, trasformandolo in una sneaker estiva molto leggera. La nuova scarpa mantiene la forma di un sandalo da scoglio, ma utilizza materiali e tecnologie che riducono il peso complessivo. Il prodotto è stato presentato come una soluzione praticabile per chi cerca comfort e leggerezza durante i mesi caldi. La notizia è stata pubblicata da GQ Italia, che seleziona i prodotti in modo indipendente.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Sneaker o scarpa da mare? La Nike Rejuven8 Run OG “Jelly” garantisce il massimo del fresco e della leggerezza. Un passo sull’asfalto rovente, e subito dopo direttamente a bordo piscina. È proprio tra questi due mondi che si muove la nuova Rejuven8 Run OG “Jelly” di Nike. Viene spontaneo domandarsi: è ancora una sneaker o è una scarpa da piscina? Nike Rejuven8 Run OG “Jelly”: tra atletica e spiaggia. In origine, la Rejuven8 era una cosiddetta scarpa da recupero.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nike ha trasformato il sandalo da scoglio nella sneaker estiva più leggera di sempre

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