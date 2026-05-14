Meteo | Previsioni per venerdì 15 maggio

Per venerdì 15 maggio le previsioni indicano una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge che si protrarranno per tutta la giornata. È previsto un accumulo di circa 4 millimetri di pioggia. Le condizioni atmosferiche saranno generalmente instabili e umide, con precipitazioni che interesseranno tutta la regione. La temperatura massima prevista sarà moderata, mentre le precipitazioni potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2055m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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meteo Italia per venerdì 15 maggio 2026: forti piogge. Meteo Italiano

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