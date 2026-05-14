La nebbia mentale, spesso chiamata “mental fog,” è una condizione che colpisce alcune donne in particolari fasi ormonali della vita. Può manifestarsi con difficoltà di concentrazione, smarrimento di ricordi o sensazioni di stanchezza mentale. Questa condizione può verificarsi in diversi momenti, come durante la gravidanza o la menopausa, anche se le situazioni possono variare da persona a persona. Sono noti alcuni scenari ricorrenti, anche se non esclusivi, che caratterizzano questa condizione.

Ci sono alcuni scenari che possono risultare comuni alle donne in alcune fasi ormonali della vita. Ne descriviamo due, ma ce ne possono essere tanti altri di esempi così. Il primo: siete a casa con il vostro neonato o la vostra neonata, e avete messo il biberon a scaldare sul fornello, ma mentre fate altre cose lo dimenticate, creando involontariamente un pericolo di incendio (anche per questo lo scaldabiberon che si spegne da solo è molto meglio). Il secondo: avete passato da un po’ la quarantina, le mestruazioni sono un po’ cambiate e un po’ sballano, iniziate ad avere sintomi particolari (come un’intensa sudorazione notturna), ma soprattutto vi mancano le parole, ovvero non riuscite a ricordare nomi e termini che fino a poco tempo fa utilizzavate con disinvoltura. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Mental fog: cos’è la “nebbia mentale” di cui soffrono le mamme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Menopausa: cosa cambia nel nostro cervello. Con il dr Michele Viana

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Brain Fog: la nebbia cerebrale

Mental fog: cos'è la nebbia mentale di cui soffrono le mammeCome riporta Mother, un segmento compreso tra il 44 e il 62% delle donne riferisce cambiamenti cognitivi in menopausa. Ma ma mental fog – letteralmente nebbia mentale – può non capitare solo in meno ... gravidanzaonline.it

Nebbia mentale post Covid, la causa dei sintomi ora è più chiara: la perdita vista dai ricercatoriLa nebbia mentale è uno dei sintomi più diffusi e debilitanti del Long Covid: una nuova ricerca dimostra per la prima volta che nelle persone che sviluppano questo disturbo si verifica una perdita ... fanpage.it