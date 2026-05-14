Per l'esame di maturità del 2026, è previsto un sistema di sostituzione per i docenti commissari esterni in caso di assenza. Quando un presidente o un commissario non può partecipare, si renderà necessario individuare un sostituto. A questo scopo, saranno utilizzati modelli MAD che permetteranno di presentare domanda per la sostituzione. La procedura si applica esclusivamente ai docenti incaricati di svolgere il ruolo di commissari esterni durante le prove.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; MAD Maturità 2026: come diventare commissari agli esami di stato; MAD Maturità 2026 per Commissario esterno e Presidente: moduli domanda.

Gli Uffici Scolastici pubblicano i modelli MAD per la Maturità 2026 per garantire la copertura dei posti vacanti nelle commissioni d'esame. #Personale x.com

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