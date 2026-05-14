Lotto SuperEnalotto e 10eLotto le estrazioni di giovedì 14 maggio 2026 | numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto si sono svolte questa sera alle 20.00, offrendo i numeri vincenti in tempo reale. Durante l’estrazione sono stati annunciati i numeri estratti e le relative quote di vincita per ciascun gioco. I risultati sono disponibili immediatamente dopo la conclusione delle operazioni, con le vincite che verranno calcolate sulla base dei numeri estratti. Questa sera, come di consueto, molti giocatori attendono con attenzione gli esiti delle rispettive estrazioni.

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di oggi, giovedì 14 aprile 2026: in diretta dalle 20 tutti i numeri vincenti con quote e vincite di questa sera in tempo reale. In aggiornamento minuto per minuto i risultati di oggi: al SuperEnalotto 163,9 milioni di euro in palio per la sestina fortunata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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