le prime pagine di oggi

Oggi si sono susseguite diverse notizie: il viaggio in Cina di un ex presidente degli Stati Uniti, l'intervento di una leader politica al Senato, la visita di una duchessa britannica a Reggio Emilia e l'annuncio di un caso di hantavirus. Questi eventi sono stati al centro dell'attualità, insieme a varie altre notizie che si sono concentrate nelle prime pagine dei giornali.

Il viaggio in Cina di Trump, Meloni in Senato, Kate Middleton a Reggio Emilia, l'hantavirus, e la vittoria della Coppa Italia dell'Inter Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: il viaggio in Cina del presidente degli Stati Uniti Trump, che oggi incontra il presidente cinese Xi Jinping, e la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni al dibattito in Senato per rispondere alle interrogazioni dei parlamentari di maggioranza e opposizione. I giornali sportivi celebrano la vittoria della Coppa Italia maschile di calcio da parte dell’Inter, che ha battuto in finale la Lazio per 2-0. Più del doppio della media europea: e una delle ragioni è che sull'immigrazione fanno il contrario di quello che fanno gli altri🔗 Leggi su Ilpost.it

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