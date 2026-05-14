L’EA7 Emporio Armani Milano ha annunciato che Armoni Brooks è stato scelto come miglior giocatore della regular season LBA 202526. La decisione è stata presa tramite il voto di società, giornalisti e tifosi. Brooks si è distinto durante i mesi della stagione, ricevendo riconoscimenti da diverse parti coinvolte nel campionato. La squadra milanese ha così deciso di celebrare il suo contributo con questa premiazione ufficiale.

L’EA7 Emporio Armani Milano celebra il trionfo di Armoni Brooks, eletto Mvp della regular season Lba 202526 attraverso il suffragio di società, giornalisti e sostenitori. Il cestista texano, nato nel 1998, si è aggiudicato il Dino Meneghin Trophy prevalendo su candidati di spessore come Miro Bilan e Amedeo Della Valle, entrambi della Germani Brescia. La sua annata non è stata certificata solo dal tabellino, ma dalla capacità innata di alterare le dinamiche del gioco e decidere i momenti caldi, basti pensare alla prodezza balistica che ha condannato Udine sulla sirena finale. Brooks si è rivelato un terminale offensivo implacabile e poliedrico, in grado di punire gli avversari in ogni situazione: dal palleggio, in campo aperto o uscendo dai blocchi, sempre con un’efficacia naturale e una varietà di soluzioni disarmante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - LBA, Armoni Brooks dell’Olimpia Milano miglior giocatore della stagione

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