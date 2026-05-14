La direttrice Belgioioso | L’emozione più bella? Lo stupore del pubblico
Dopo sedici anni di successi, torna Piano City, il festival che anima la città con musica dal vivo. La direttrice ha commentato che l’emozione più grande è lo stupore del pubblico durante le esibizioni. L’evento, in programma da questa sera fino a domenica, si svolge in vari luoghi di Milano e coinvolge appassionati di musica di tutte le età. È considerato un appuntamento imperdibile per chi ama il pianoforte e le performance live.
Sedici anni intensi per sedici magnifiche edizioni. Ritorna da questa sera fino a domenica Piano City, festival diffuso che si trasforma in colonna sonora della città, appuntamento imperdibile per tutti i milanesi. Direttrice artistica dell’evento Ricciarda Belgioioso, pianista, laureata in architettura al Politecnico di Milano, esperta in musica contemporanea che racconta: "Anch’io ho suonato al festival, per questo porto la musica in tutta Milano". Intanto è bene ricordare che si apre con Sofiane Pamart, domani, sul Main Stage della GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano, mentre il protagonista del concerto conclusivo della sedicesima edizione del festival di pianoforte è Tigran Hamasyan, domenica sempre sul Main Stage della GAM.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie correlate
L'emozione di Cannizzaro sindaco: "È stato sempre il mio sogno, Reggio Calabria è la città più bella del mondo"Dopo l'annuncio social, il parlamentare convoca la stampa per spiegare la sua visione di città, replica a polemiche e fake news e anticipa le...
Dove si trova la strada più bella del mondo, che riapre al pubblico nel 2026Esiste una strada che sembra uscita da una fiaba tra montagne, tornanti e cascate: Trollstigen, in Norvegia, è considerata da molti la più bella del...
Si parla di: La direttrice Belgioioso: L’emozione più bella? Lo stupore del pubblico...; Reinventare la città con i Festival.
La direttrice Belgioioso: L’emozione più bella? Lo stupore del pubblico...Sedici anni intensi per sedici magnifiche edizioni. Ritorna da questa sera fino a domenica Piano City, festival diffuso ... ilgiorno.it