La direttrice Belgioioso | L’emozione più bella? Lo stupore del pubblico

Da ilgiorno.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sedici anni di successi, torna Piano City, il festival che anima la città con musica dal vivo. La direttrice ha commentato che l’emozione più grande è lo stupore del pubblico durante le esibizioni. L’evento, in programma da questa sera fino a domenica, si svolge in vari luoghi di Milano e coinvolge appassionati di musica di tutte le età. È considerato un appuntamento imperdibile per chi ama il pianoforte e le performance live.

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Sedici anni intensi per sedici magnifiche edizioni. Ritorna da questa sera fino a domenica Piano City, festival diffuso che si trasforma in colonna sonora della città, appuntamento imperdibile per tutti i milanesi. Direttrice artistica dell’evento Ricciarda Belgioioso, pianista, laureata in architettura al Politecnico di Milano, esperta in musica contemporanea che racconta: "Anch’io ho suonato al festival, per questo porto la musica in tutta Milano". Intanto è bene ricordare che si apre con Sofiane Pamart, domani, sul Main Stage della GAM - Galleria d’Arte Moderna di Milano, mentre il protagonista del concerto conclusivo della sedicesima edizione del festival di pianoforte è Tigran Hamasyan, domenica sempre sul Main Stage della GAM.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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