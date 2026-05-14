La direttrice Belgioioso | L’emozione più bella? Lo stupore del pubblico

Dopo sedici anni di successi, torna Piano City, il festival che anima la città con musica dal vivo. La direttrice ha commentato che l’emozione più grande è lo stupore del pubblico durante le esibizioni. L’evento, in programma da questa sera fino a domenica, si svolge in vari luoghi di Milano e coinvolge appassionati di musica di tutte le età. È considerato un appuntamento imperdibile per chi ama il pianoforte e le performance live.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui