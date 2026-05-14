Oggi il prezzo del PUN, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si colloca a 0,1217 euro per kilowattora. Questa cifra si riferisce ai dati aggiornati al 14 maggio 2026 e rappresenta una variazione rispetto alle quotazioni precedenti. L’andamento del prezzo viene monitorato quotidianamente, offrendo un quadro preciso delle fluttuazioni di mercato nel settore energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato al 14 Maggio 2026 si attesta a 0,1217 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 13 Maggio 2026, si osserva che il prezzo minimo registrato è stato di 0,0748 €kWh (alle ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1618 €kWh (alle ore 22). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle tra le 13:00 e le 15:00, mentre le fasce orarie più costose sono state tra le 20:00 e le 23:00. Queste dinamiche evidenziano l’importanza di monitorare l’andamento orario del PUN per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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Silver Dealers FIGHT TO RAISE PRICES, you’re screwed!

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Uhm, mi sa che oggi è utile ribadire l’ovvio. x.com

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