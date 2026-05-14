Il collagene e l’illusione commestibile della giovinezza

Un nuovo prodotto a base di collagene viene venduto in stick pack rosa da sei grammi, con sapore di lampone. È possibile versarlo in acqua tiepida al mattino a digiuno, anche insieme al caffè. L'iniziativa mira a proporre un integratore facilmente consumabile come parte della routine quotidiana. Non ci sono ancora studi ufficiali che confermino effetti specifici o benefici legati a questa pratica.

Stick pack rosa, sei grammi, sapore lampone. Si versa nell’acqua tiepida la mattina a digiuno, magari assieme al caffè. Sulla confezione, ventotto giorni di trattamento e una donna che sorride: l’assunzione di collagene è diventata un rituale per milioni di persone, anche in Italia, dove in farmacia il vecchio scaffale degli integratori somiglia più a una boutique di skin care coreana. Il formato in bustina convive con il barattolo da mezzo chilo, molto amato da chi del collagene ha fatto un protocollo insostituibile. Quello che si compra è sempre la stessa cosa: invecchiare meglio bevendo qualcosa. Pelle e performance Dieci anni fa il collagene si associava ai brodi di ossa e alla gelatina dei dolci industriali.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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