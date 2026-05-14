IA e news false | il rischio del 35% nei modelli generativi

L'uso di intelligenza artificiale nella produzione di notizie ha portato alla luce un rischio significativo: circa il 35% dei modelli generativi può generare contenuti falsi o fuorvianti. Questo problema si manifesta anche nel settore finanziario, dove un errore algoritmico può causare movimenti improvvisi e imprevisti sui mercati. La diffusione di notizie false generate automaticamente solleva preoccupazioni sulla stabilità e sulla affidabilità delle informazioni disponibili online.

? Domande chiave Come può un errore algoritmico scatenare movimenti improvvisi sui mercati finanziari?. Perché i modelli generativi producono notizie false nel 35% dei casi?. Chi risponderà legalmente se un'IA diffonde un falso dato economico?. Come evitare che l'automazione causi un'atrofia delle capacità critiche umane?.? In Breve Studio NewsGuard 2025: modelli IA generativi riportano notizie false nel 35% dei casi.. Partecipano all'incontro a Roma Alberto Barachini, Guido D'Ubaldo e la commissaria Laura Aria.. Azzurra Caltagirone evidenzia l'IA come amplificatore cognitivo ma fonte di instabilità informativa.. L'errore algoritmico nei mercati finanziari può causare danni economici rapidi e sistemici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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