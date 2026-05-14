I sedici candidati al Premio Vero 2026

Da ilpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone del Libro sono stati annunciati i sedici libri in gara per il Premio Vero 2026, alla terza edizione di questa iniziativa. La presentazione dei candidati si è svolta durante l’evento, con la consegna delle candidature ufficiali. La selezione comprende opere di diversi generi e autori, tutte pubblicate negli ultimi mesi. La giuria, composta da esperti del settore, ha esaminato le proposte e ha scelto i titoli che concorreranno per il riconoscimento. La premiazione si terrà nel corso di una cerimonia dedicata.

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Al Salone del Libro sono stati presentati i libri candidati in questa terza edizione del premio creato dal Post e dalla Fondazione Peccioliper Come da tradizione ormai triennale, i sedici libri candidati al Premio Vero sono stati presentati oggi durante un incontro pubblico nella giornata inaugurale del Salone del Libro di Torino. Il Premio Vero è un premio assegnato ai libri capaci di raccontare la realtà con un lavoro giornalistico e di divulgazione, creato nel 2024 dal Post assieme alla Fondazione Peccioliper, per promuovere la conoscenza e l’informazione attraverso l’editoria libraria. I candidati sono libri di prima pubblicazione... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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